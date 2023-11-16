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Большинство россиян выступили за длинные новогодние каникулы
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Большинство россиян одобряют введение десятидневных новогодних каникул, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob. Опрос... ПРАЙМ, 16.11.2023
общество , новости, россия, россияне, новогодние каникулы, опрос
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Большинство россиян одобряют введение десятидневных новогодних каникул, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.
Опрос показал, что 60% респондентов считают, что длинные новогодние выходные позволяют провести время с семьей и отдохнуть от работы, при этом уровень поддержки длительного отдыха среди женщин выше, чем среди мужчин: 66% против 55% соответственно. За длинный период нерабочих дней в январе чаще всего выступали лица в возрасте до 34 лет (69% опрошенных).
Против такого длительного отдыха высказались лишь 15% респондентов, при этом среди них больше мужчин, чем женщин (16% против 13% соответственно), а также лиц в возрасте от 45 лет и старше (18%). Последняя группа респондентов также предлагала перенести новогодний отдых на майские праздники.
Опрос проводился во всех регионах РФ с 3 по 15 ноября, в нем участвовали 1,6 тысяч человек из числа экономически активного населения в возрасте старше 18 лет.
В 2024 году новогодние каникулы продлятся восемь дней — с 1 по 8 января. При этом 30 и 31 декабря 2023 года выпадают на субботу и воскресенье и тоже явяются нерабочими.