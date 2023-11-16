МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Большинство россиян одобряют введение десятидневных новогодних каникул, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob. Россиянам напомнили, за какими выплатами следует обратиться до конца года

Опрос показал, что 60% респондентов считают, что длинные новогодние выходные позволяют провести время с семьей и отдохнуть от работы, при этом уровень поддержки длительного отдыха среди женщин выше, чем среди мужчин: 66% против 55% соответственно. За длинный период нерабочих дней в январе чаще всего выступали лица в возрасте до 34 лет (69% опрошенных).

Против такого длительного отдыха высказались лишь 15% респондентов, при этом среди них больше мужчин, чем женщин (16% против 13% соответственно), а также лиц в возрасте от 45 лет и старше (18%). Последняя группа респондентов также предлагала перенести новогодний отдых на майские праздники.

Опрос проводился во всех регионах РФ с 3 по 15 ноября, в нем участвовали 1,6 тысяч человек из числа экономически активного населения в возрасте старше 18 лет.

В 2024 году новогодние каникулы продлятся восемь дней — с 1 по 8 января. При этом 30 и 31 декабря 2023 года выпадают на субботу и воскресенье и тоже явяются нерабочими.