СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя — ПРАЙМ. Россия не поддерживает заморозку конфликта на Украине, так как он завершится на российских условиях, заявил депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик агентству РИА Новости. Боррель признал, что Украина не победит

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев выступает против заморозки конфликта с Россией.

"Зеленский демонстрирует солидарную с Москвой точку зрения относительно заморозки конфликта. Мы тоже не сторонники прервать боевые действия на неопределенный срок. Наши требования четки и просты: либо полная демилитаризация Украины, либо приведения ее к тем условиям, которые озвучивались на Стамбульской встрече в марте 2022 года", — сообщил Белик.

По словам депутата, здравомыслящие украинские военачальники понимают, что им не выиграть военный конфликт, независимо от помощи Запада. Им также не удастся заморозить конфликт на своих условиях.

Белик подчеркнул, что разговор о прекращении конфликта на взаимовыгодных условиях возможен только с новым президентом украинского государства, но с условием, что "оставить вооруженного до зубов антироссийского соседа в Москве никто не позволит".

"Так что, либо, по сути, наши условия, либо специальная военная операция будет продолжена", — заключил депутат.