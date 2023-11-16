МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Продолжение Вашингтоном финансирования Киева зависит от желания большинства в администрации президента США Джо Байдена, заявил "Ленте.ру" политолог Дмитрий Журавлев. Зеленский в гневе: США опять обманули Украину, подсунув залежалый товар

Он полагает, что принятый Сенатом США план продолжения финансирования федерального правительства, не имеет связи с внешней политикой страны, но так как договориться по данному вопросу не удалось, то новый закон "привязали к Израилю и Украине".

"Дальше вопрос будет в том, отвяжут или нет. Потому что финансирование помощи Израиля пойдет по-любому", — сказал Журавлев и отметил, что если выделение финансовой помощи Украине и Израилю будет пописано в одном законе, то через определенный период времени помощь получит и Киев. Но если нормативный акт будет не один, то и напрямую провести финансирование Украины может не получится. В таком случае придется действовать министру финансов США Джанет Йеллен.

При этом, если возникнет большая необходимость, то власти США "смогут обойти все эти вопросы", добавил Журавлев.

"Это будет непросто, нелегко, но это возможно. Тут вопрос в том, какая точка зрения возобладает в США: хороший бизнес — тогда они найдут форму, чтобы поставлять финансирование Украине, или украинский конфликт больше не нужен — тогда финансирование будет свернуто, и Украину заставят подписать какую-то форму перемирия или мира», — заключил он.