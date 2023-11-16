ВОРОНЕЖ, 16 ноя — ПРАЙМ. По вине США возможно появление новых эпидемий и пандемий, предупредил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Патрушев представил книгу о подрывной роли США

Чиновник в четверг, 16 ноября, выступил на открытии совещания по ситуации в Центральном федеральном округе.

Он предложил обсудить дополнительные меры по обеспечению биологической безопасности.

"Актуальность вопроса об обеспечении биологической безопасности в современных условиях связана с потенциальными рисками и угрозами, вызванными, прежде всего, военно-биологической деятельностью США и их союзников, в том числе на территории Украины, а также массовыми проявлениями внутренних и внешних опасных биологических факторов, способных привести к возникновению новых, ранее не известных заболеваний, эпидемий и пандемий", — пояснил Патрушев.

По его словам, основные угрозы биологической безопасности в Центральном федеральном округе связаны с последствиями деятельности США на территории Украины.

"Англосаксы под надуманными предлогами тормозят создание в рамках Концепции о запрещении биологического и токсинного оружия верификационных механизмов, призванных поставить под международный контроль биологическую активность государств — участников конвенции", — добавил секретарь российского Совбеза.