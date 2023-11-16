2023-11-16T13:33:27+03:00
2023-11-16T13:33:27+03:00
2023-11-16T13:33:27+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231116/842285480.html
Киносборы российских фильмов выросли в два раза
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Киносборы российских фильмов к ноябрю 2023 года вдвое превысили показатели допандемийного 2019 года, который был рекордным, заявил начальник управления президента РФ по... ПРАЙМ, 16.11.2023
общество , экономика, новости, россия, кино, фильмы
https://cdnn.1prime.ru/images/83255/07/832550707.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83255/07/832550707.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83255/07/832550706.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83255/07/832550706.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83255/06/832550694.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83255/06/832550694.jpg
https://1prime.ru/consumer_markets/20230906/841666885.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Киносборы российских фильмов к ноябрю 2023 года вдвое превысили показатели допандемийного 2019 года, который был рекордным, заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
"Буквально два дня назад руководитель Фонда кино сказал, что на ноябрь мы имеем по сборам российского кино в два раза больше результат, чем в допандемийный 2019 год", — сказал он на панельной дискуссии "Искусственный интеллект — угроза или благо для культуры" в рамках Санкт-Петербургского культурного форума. Новиков отметил, что 2019 год был рекордным по сборам российского кино.
Он также добавил, что в достижение этого рекорда внесли вклад такие фильмы, как "Вызов" и "По щучьему велению".
Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября.