МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Киносборы российских фильмов к ноябрю 2023 года вдвое превысили показатели допандемийного 2019 года, который был рекордным, заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. В "Москино" рассказали, как чувствует себя российское кино на рынке Китая

"Буквально два дня назад руководитель Фонда кино сказал, что на ноябрь мы имеем по сборам российского кино в два раза больше результат, чем в допандемийный 2019 год", — сказал он на панельной дискуссии "Искусственный интеллект — угроза или благо для культуры" в рамках Санкт-Петербургского культурного форума. Новиков отметил, что 2019 год был рекордным по сборам российского кино.

Он также добавил, что в достижение этого рекорда внесли вклад такие фильмы, как "Вызов" и "По щучьему велению".

Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября.