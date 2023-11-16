МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Принятый Сенатом США законопроект о временном финансировании правительства страны, без учета поддержки Украины и Израиля демонстрирует углубление раскола по внешним вопросам в парламенте, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Пушков рассказал о провале плана Байдена помочь Украине и Израилю

Он напомнил, что контролируемый демократами сенат принял законопроект о временном финансировании правительства с целью предотвращения шатдаун и теперь его наверняка подпишет президент США Джо Байден, при этом деньги на помощь Украине и Израилю в нем не предусмотрены, хотя это и было предметом серьезного обсуждения в обеих палатах конгресса. Байден просил конгресс выделить 75 миллиардов долларов на оказание помощи, при этом львиная доля должна была достаться Киеву. Новый спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон предложил разделить помощь этим странам, а проект с отдельной помощью Израилю заблокировали демократы.

"О чем это говорит? О приоритетах. Все же работа своих чиновников важнее срочнейшей помощи чужим партнерам, которые, как до сих пор считалось, жизненно нуждаются в средствах на свои войны", — пояснил Косачев и добавил, что это говорит и "об углублении раскола по внешним вопросам".

По его словам, никакого двухпартийного консенсуса и в помине нет, "а свобода и безопасность Америки и "всего цивилизованного мира", как и демократия в целом, оказывается, не настолько под угрозой, чтобы бросить все и включать средства на их защиту в любые законодательные решения".

Косачев полагает, что вопрос помощи будет рассматриваться после 23 ноября. При этом речь и по настоянию республиканцев, и по желанию самого Байдена, теперь будет идти не только об Украине и Израиле. "Средства предполагается "размазать" по более широкому спектру тем, включая защиту южных границ самой Америки и Индо-Тихоокеанский регион", — отметил сенатор.

"Кто знает, может, к тому времени полыхнет еще где-то, и "мировому полицейскому" придется бежать в другие регионы к пущему недовольству избирателей", — заключил Косачев.