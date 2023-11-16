МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Верховный суд Южной Кореи подтвердил решение суда нижней инстанции о приговоре в один год тюремного заключения теще президента республики за использование поддельной справки о состоянии банковского счета, передает газета Ренхап. Южная Корея будет предоставлять Украине госзаймы по низкой ставке

"В решении суда нижестоящей инстанции при определении состава преступлений, касающихся использования поддельных личных документов и нарушений закона об использовании реальных имен при операциях с недвижимостью, не было ошибочного понимания принципов права и других ошибок, которые могли бы оказать влияние на постановление суда", — приводит агентство решение верховного суда.

Чхве Ын Сун является родной матерью Ким Гон Хи — супруги нынешнего президента Южной Кореи Юн Сок Еля, пришедшего к власти на выборах в прошлом году.

Против Чхве Ын Сун была подана жалоба в марте 2020 года по обвинению в нарушениях при покупке земли в 2013 году. Суд установил, что она согласилась на схему подделки банковских выписок, чтобы получить информацию о недвижимости, которая должна была принести прибыль. Недвижимость была зарегистрирована на имя зятя соучастницы преступления по фамилии Ан.

В декабре 2021 года суд первой инстанции огласил приговор, а в июле этого года апелляционный суд оставил его в силе и решил поместить Чхве под стражу. Верховный суд отклонил ее ходатайства об освобождении и оставил решение в силе. Администрация президента комментировать решение отказалась.