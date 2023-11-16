МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Выдача Парижем международного ордера на арест президента Сирии Башара Асада является проявлением предвзятости суда, заявил на пресс-конференции со своим венесуэльским коллегой в Москве глава МИД России Сергей Лавров. Москва предупредила Вашингтон о нарушении суверенитета Сирии

"Что касается решения французского суда, который выдал международный ордер на арест президента Сирии Башара Асада, вы знаете, западная судебная система и на национальном уровне, и на международном, не раз доказывала свою предвзятость", — сказал он.

Агентство Франс Пресс сообщило во вторник, что Франция выдала международный ордер на арест Асада, обвиняемого в причастности к произошедшей в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте химической атаке, в результате которой, по разным данным, от нескольких сотен до полутора тысяч человек. Как заявляла разведка США, за атакой стоят сирийские правительственные войска. Дамаск обвинения отрицал.

В октябре сообщалось, что Париж выдал международный ордер на арест еще четырех высокопоставленных лиц, командовавших сирийской армией.

Башар Асад в 2000 году был избран президентом Сирии на семилетний срок, за него проголосовали 97,6 процента избирателей. В 2014 году в Сирии в соответствии с новой Конституцией состоялись первые в истории страны альтернативные выборы. Асад набрал 88 процентов голосов и стал президентом Сирии в третий раз. В мае 2021 года был вновь избран главой государства на семь лет.