ХЕЛЬСИНКИ, 16 ноя — ПРАЙМ. Финское правительство решило закрыть с 18 ноября до 18 февраля 2024 года четыре пункта пропуска из восьми на границе с Россией, следует из сообщения кабмина. В Кремле выразили сожаление из-за планов Финляндии закрыть КПП с Россией

"Правительство приняло решение закрыть часть восточной границы Финляндии. Пограничные переходы Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала будут закрыты с 18 ноября 2023 года", — сказано в сообщении правительства.

Отмечается, что подача заявлений о международной защите на сухопутной границе с Россией сосредоточена на погранпереходах Вартиус и Салла.

Решение будет действовать до 18 февраля 2024 года.

"Мы действовали решительно и быстро, чтобы ситуация на восточной границе не ухудшилась. Поправки в Закон о пограничной охране были внесены в период последних выборов именно для таких ситуаций. Теперь эти инструменты использованы", — заявил в ходе пресс-брифинга премьер-министр Петтери Орпо.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Мари Рантанен заявляла, что ведомство готовит предложения по внесению в законодательство изменений для ограничения работы КПП на границе с Россией на фоне притока беженцев из третьих стран.

Пограничная охрана юго-восточной Финляндии сообщала, что на 13 ноября в страну через границу с Россией прибыли 39 беженцев из третьих стран. Всего с августа в Финляндии запросили убежище 110 человек, добавляли там.