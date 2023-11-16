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https://1prime.ru/society/20231116/842287978.html
Медведев заявил, что Россия победит
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России нужна победа, и она будет, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Политик встретился с активистами МГЕР по случаю 18-летия организации. "Хочу еще раз... ПРАЙМ, 16.11.2023
общество , новости, россия, единая россия, дмитрий медведев
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 ноября — ПРАЙМ. России нужна победа, и она будет, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Политик встретился с активистами МГЕР по случаю 18-летия организации.
"Хочу еще раз всех молодогвардейцев поздравить с праздником! Пожелать вам успехов, здоровья и выразить надежду, что мы вместе добьемся того, что нам сейчас так надо. А что нам нужно? Нам нужна победа! И она будет!" — отметил Медведев.
Молодая Гвардия Единой России была основана 16 ноября 2005 года. По словам первого заместителя председателя администрации президента России Сергея Кириенко, МГЕР стала не только первым шагом к серьезным достижениям для большого количества молодых людей, но и превратилась в настоящую "кузницу кадров" для государственных и общественных структур.