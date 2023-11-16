МОСКВА, 16 ноября — ПРАЙМ. России нужна победа, и она будет, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Медведев объяснил разницу между помощью США Украине и Израилю

Политик встретился с активистами МГЕР по случаю 18-летия организации.

"Хочу еще раз всех молодогвардейцев поздравить с праздником! Пожелать вам успехов, здоровья и выразить надежду, что мы вместе добьемся того, что нам сейчас так надо. А что нам нужно? Нам нужна победа! И она будет!" — отметил Медведев.

Молодая Гвардия Единой России была основана 16 ноября 2005 года. По словам первого заместителя председателя администрации президента России Сергея Кириенко, МГЕР стала не только первым шагом к серьезным достижениям для большого количества молодых людей, но и превратилась в настоящую "кузницу кадров" для государственных и общественных структур.