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ГД приняла в I чтении проект об отмене льготных виз для ряда граждан ЕС
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Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий отменить льготные визы для определенных категорий граждан стран Европейского союза, следует из... ПРАЙМ, 16.11.2023
общество , новости, россия, визы, госдума
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий отменить льготные визы для определенных категорий граждан стран Европейского союза, следует из опубликованного документа.
Согласно соглашению, принятому 25 мая 2006 года, подразумевается, что члены официальных делегаций и члены национальных и региональных правительства и парламентов освобождаются от уплаты визовых сборов. Новый законопроект предлагает отменить данную норму.
Законопроект направлен на синхронизацию российского визового режима с нормами, установленными другими странами Евросоюза, которые уже полностью приостановили действие соглашений с Россией. В результате с граждан Европы будут взиматься визовые сборы, установленные российским правительством, уточняется в документе.
Это может привести к увеличению стоимости виз до 50-300 долларов США и увеличению доходов от их выдачи в 2,8 раза.