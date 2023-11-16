МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий отменить льготные визы для определенных категорий граждан стран Европейского союза, следует из опубликованного документа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

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Согласно соглашению, принятому 25 мая 2006 года, подразумевается, что члены официальных делегаций и члены национальных и региональных правительства и парламентов освобождаются от уплаты визовых сборов. Новый законопроект предлагает отменить данную норму.

Законопроект направлен на синхронизацию российского визового режима с нормами, установленными другими странами Евросоюза, которые уже полностью приостановили действие соглашений с Россией. В результате с граждан Европы будут взиматься визовые сборы, установленные российским правительством, уточняется в документе.

Это может привести к увеличению стоимости виз до 50-300 долларов США и увеличению доходов от их выдачи в 2,8 раза.