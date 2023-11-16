МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий использование телефонов в школах, кроме учебных целей и экстренных случаев, следует из опубликованного документа. Госдума приняла законопроект о приостановке индексации зарплат госслужащих

"Не пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий при реализации основных общеобразовательных программ, за исключением случаев, предусмотренных образовательной программой, или возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, иных экстренных случаях", — сказано в тексте законопроекта.

Согласно пояснительной записке, подобная мера усилит роль преподавателя в учебном процессе.

"Ввести запрет на использование мобильных телефонов во время школьных уроков давно просят родители и учителя. Поправки повысят дисциплину, дети не будут отвлекаться на смартфоны", — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По мнению Володина, с вступлением в силу законопроекта повысится не только авторитет учителя, но и наладится живое общение среди детей в классе.

Председатель комитета по просвещению Ольга Казакова отметила, что Школьники будут разрешены фитнес-браслеты, но использование смартфонов будет разрешено только с согласия учителя.

Второе чтение законопроекта Госдума планирует провести в начале декабря.