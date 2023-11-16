МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Суда России решили арестовать активы на 400 миллионов долларов США и 47 объектов недвижимости за рубежом, заявляет пресс-служба Генеральной прокуратуры России. ГД одобрила в I чтении обязанность раскрывать валютные активы "дочек"

Генпрокуратура заключила более 20 соглашений о возврате из-за рубежа похищенных активов, сообщил генпрокурор России Игорь Краснов в ходе видеоконференции с руководителями прокурорских служб стран БРИКС.

"В частности, на основании решений российских судов компетентными органами иностранных государств наложены аресты на 47 объектов недвижимого имущества обвиняемых, а также их финансовые активы в размере 400 миллионов долларов США", — указал Краснов.

Более того, в 2023 году российская Генпрокуратура впервые на межгосударственном уровне ввела обеспечительные меры в отношении криптовалюты на виртуальных адресах криптобиржи "Бинанс", где преступники хранили свои активы.

Краснов уточнил, что БРИКС как межгосударственное объединение обеспечивает хорошие возможности для возврата активов.