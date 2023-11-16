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https://1prime.ru/society/20231116/842289129.html
Активы на $400 млн арестовали за рубежом по решению российских судов
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Суда России решили арестовать активы на 400 миллионов долларов США и 47 объектов недвижимости за рубежом, заявляет пресс-служба Генеральной прокуратуры России. Генпрокуратура... ПРАЙМ, 16.11.2023
общество , криптовалюты, финансы, бизнес, новости, недвижимость, россия, недвижимость, активы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Суда России решили арестовать активы на 400 миллионов долларов США и 47 объектов недвижимости за рубежом, заявляет пресс-служба Генеральной прокуратуры России.
Генпрокуратура заключила более 20 соглашений о возврате из-за рубежа похищенных активов, сообщил генпрокурор России Игорь Краснов в ходе видеоконференции с руководителями прокурорских служб стран БРИКС.
"В частности, на основании решений российских судов компетентными органами иностранных государств наложены аресты на 47 объектов недвижимого имущества обвиняемых, а также их финансовые активы в размере 400 миллионов долларов США", — указал Краснов.
Более того, в 2023 году российская Генпрокуратура впервые на межгосударственном уровне ввела обеспечительные меры в отношении криптовалюты на виртуальных адресах криптобиржи "Бинанс", где преступники хранили свои активы.
Краснов уточнил, что БРИКС как межгосударственное объединение обеспечивает хорошие возможности для возврата активов.