С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — ПРАЙМ. Вице-президента пивоваренной компании "Балтика" Антона Рогачевского поместили под стражу до 30 декабря по обвинению в мошенничестве, заявляет объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Захарова назвала обвинения главы "Carlsberg" несостоятельными

"Выборгский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Антона Рогачевского. Суд избрал стражу по 30.12.2023", — указывает пресс-служба.

Ранее аналогичная мера пресечения была избрана президенту компании Денису Шерстенникову.

По данным следствия, Шерстенников и Рогачевский вместе с неустановленными лицами 17 июля путем обмана приобрели в пользу ТОО "Карлсберг Казахстан" и ООО "Виста БиУай Ко" на период с 2023 по 2042 принадлежащее ООО "ПК "Балтика" право интеллектуальной собственности стоимостью не менее 295,6 миллиона рублей, которое осуществляло экспорт "Балтикой" в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению, Таджикистан, Монголию и Белоруссию.

Согласно версии следствия, причинили ущерб компании и России в лице временного управляющего — Росимущества.

Президент России Владимир Путин 16 июля подписал указ о передаче "Балтики" во временное управление Росимущества. Под управление ведомства перешли 98,56% в капитале "Балтики", принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% — "Хоппи Юнион" и 0,09% Carlsberg Deurschland GmbH.