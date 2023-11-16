РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя — ПРАЙМ. Более 200 человек эвакуированы из частично обрушившегося дома в Астрахани, заявил представитель ГУМЧС России по Астраханской области. Двенадцать россиян и их родственников выехали из Газы

По данным МЧС, в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Астрахань, Кировский район, площадь Вокзальная, 1А. Позже произошло обрушение 3 и 4 подъездов жилого пятиэтажного дома.

"Эвакуировано 213 человек, из них 37 детей", — сказал представитель ГУМЧС.

УМВД России по Астраханской области сообщило, что утратившим документы при частичном обрушении дома в Астрахани будет оказана помощь в кратчайшие сроки и вне очереди.

Глава региона Игорь Бабушкин указал, что в результате частичного обрушения дома в Астрахани, по предварительным данным, погибла женщина, еще несколько человек числятся пропавшими без вести.

Он добавил, что экстренные службы, предварительно, опровергают версию взрыва в доме, произошло именно обрушение конструкции здания.

Три пункта временного размещения созданы на базе школ для пострадавших жителей, отметил губернатор.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело в связи с обрушением подъездов жилого пятиэтажного дома в Астрахани, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, в Астрахань направлены следователи-криминалисты центрального аппарата и сотрудники Судебно-экспертного центра СК РФ, добавили в ведомстве.