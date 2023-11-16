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2023
https://1prime.ru/society/20231116/842290021.html
Борцов с коррупцией, вымогавших у бизнесменов 15 млн рублей, задержали
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Работников межрегиональной общественной организации "Комитет по борьбе с коррупцией", которые от лица работников Генпрокуратуры России вымогали у коммерческого предприятия 15... ПРАЙМ, 16.11.2023
общество , новости, россия, арест, мошенничество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя — ПРАЙМ. Работников межрегиональной общественной организации "Комитет по борьбе с коррупцией", которые от лица работников Генпрокуратуры России вымогали у коммерческого предприятия 15 миллионов рублей, заявили в пресс-службе УФСБ России по региону.
"Оперативниками УФСБ России по Ростовской области с поличным задержаны руководящие сотрудники межрегиональной общественной организации "Комитет по борьбе с коррупцией", намеревавшиеся мошенническим путем завладеть денежными средствами руководителей коммерческой организации", — указано в публикации.
Отмечается, что фигуранты потребовали от руководителей одной коммерческой компании 15 миллионов рублей за проверки в отношении фирмы, представляясь сотрудниками Генеральной прокуратуры.
При получении первой части денежных средств в размере 1,5 миллиона рублей мошенники были задержаны оперативниками ФСБ России. Уточняется, что на основании собранных силовиками материалов возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).