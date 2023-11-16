РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя — ПРАЙМ. Работников межрегиональной общественной организации "Комитет по борьбе с коррупцией", которые от лица работников Генпрокуратуры России вымогали у коммерческого предприятия 15 миллионов рублей, заявили в пресс-службе УФСБ России по региону. На Украине нет проблем с коррупцией, заявил глава офиса Зеленского

"Оперативниками УФСБ России по Ростовской области с поличным задержаны руководящие сотрудники межрегиональной общественной организации "Комитет по борьбе с коррупцией", намеревавшиеся мошенническим путем завладеть денежными средствами руководителей коммерческой организации", — указано в публикации.

Отмечается, что фигуранты потребовали от руководителей одной коммерческой компании 15 миллионов рублей за проверки в отношении фирмы, представляясь сотрудниками Генеральной прокуратуры.

При получении первой части денежных средств в размере 1,5 миллиона рублей мошенники были задержаны оперативниками ФСБ России. Уточняется, что на основании собранных силовиками материалов возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).