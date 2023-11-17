МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Средняя предлагаемая зарплата для подростков РФ в ноябре составила 53 тысячи рублей, а спрос на таких сотрудников среди работодателей за год вырос в 3,5 раза, следует из исследования "Авито Работы", имеющегося в распоряжении РИА Новости. Правительство выделило дополнительные средства на повышение зарплат

"В ноябре 2023 года интерес юных кандидатов к трудоустройству вырос на 63% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Спрос работодателей на молодых сотрудников также увеличился в 3,5 раза год к году. В ноябре 2023 года средняя предлагаемая заработная плата для молодежи составляет 53 207 рублей в месяц", — говорится в исследовании.

Отмечается, что самые высокие зарплатные предложения для подростков в автомобильном сегменте — 72 тысячи рублей, а также в сферах транспорта и логистики — 66 тысяч рублей и IT — 65 тысяч рублей. В свою очередь, больше всего в ноябре число вакансий выросло в бьюти-сегменте — в 4,4 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, а средняя предлагаемая зарплата увеличилась на 10%, до 52 тысяч рублей. Также, по словам аналитиков, заметный прирост вакансий для кандидатов старше 14 лет произошел в сфере продаж — в 4,1 раза, а средняя предлагаемая зарплата в отрасли составила 40 тысяч рублей.

Сами же подростки в ноябре чаще всего искали работу в сферах курьерской доставки, туризма и логистики. В среднем они претендуют на зарплату 32 тысячи рублей.

"В возрасте 14-16 лет разрешено работать не более 24 часов в неделю, а для сотрудников 16-18 лет — допустимо 36 часов при условии, что в период каникул школьник может уделять труду больше времени. Однако в учебный период продолжительность рабочей недели уменьшается вдвое. Эту информацию следует учитывать не только работодателю, но и молодому соискателю", — добавил управляющий директор сервиса Артем Кумпель.