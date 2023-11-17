ВАШИНГТОН, 17 ноя — ПРАЙМ. США действуют откровенно агрессивно в отношении России, но попытки ее надломить тщетны, заявило посольство РФ в Вашингтоне. В США оценили восстановление российской экономики после санкций

Дипломаты напомнили, что в истории отношений двух стран были взлеты и падения, конфронтация и разрядка, братство по оружию и гонка вооружений, при этом в периоды нормального диалога приносили только пользу народам России и США, а также интересам глобальной безопасности.

"Однако нынешние времена характеризуются откровенной агрессией со стороны Вашингтона, который провозгласил целью "стратегическое поражение" России. Ставка делается на истощение отечественной экономики, разжигание протестных настроений и демонизацию Москвы на международной арене", — говорится в заявлении посольства.

Дипломаты отметили, что Вашингтон упорно пытаются задействовать против Москвы весь санкционный арсенал. Ограничительные меры множатся как под надуманными предлогами о необходимости противостоять российскому влиянию в различных уголках мира, так и в сугубо корыстных целях, отметили в посольстве.

"В частности, речь — о стремлении администрации перекроить глобальную энергокарту при помощи нелегитимных антирыночных инициатив вроде "ценовых потолков" на наше сырье", — говорится в сообщении.

"Вашингтону необходимо наконец осознать тщетность размахивания санкционной дубинкой и попыток надломить Россию. Однополярный мир безвозвратно уходит в прошлое. Американские претензии на руководство всей планетой вызывают возрастающее сопротивление мирового большинства. Чем раньше местные правящие круги усмирят свои амбиции, откажутся от методов экономического и политического диктата, тем проще им будет встроиться в формирующуюся полицентричную систему международных отношений", — подчеркнули в посольстве.

Дипломаты обратили внимание на объявление о новых санкциях США против ряда физических и юридических лиц из балканских стран, которых госдеп и минфин США назвали "проводниками российского влияния" в регионе.

Посольство назвало это решение "деструктивным", указав на симптоматичность объявления о новых рестрикциях в 90-летие со дня установления дипотношений между СССР и США.