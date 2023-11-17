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Си Цзиньпин призвал не втягивать АТР в новую холодную войну
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Азиатско-Тихоокеанский регион не должен становится полем для геополитического противостояния и втягиваться в новую холодную войну, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на... ПРАЙМ, 17.11.2023
общество , экономика, новости, атр, китай, си цзиньпин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПЕКИН, 17 ноя — ПРАЙМ. Азиатско-Тихоокеанский регион не должен становится полем для геополитического противостояния и втягиваться в новую холодную войну, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на деловом саммите АТЭС в Сан-Франциско.
"Этот регион не может и не должен быть ареной геополитического соперничества, и тем более он не должен быть втянут в новую холодную войну или блоковую конфронтацию", — сказал китайский лидер, текст выступления которого распространит в пятницу МИД КНР.
Си Цзиньпин подчеркнул, что история процветания и развития Азиатско-Тихоокеанского региона показывает, что развитие возможно только при сотрудничестве, его отсутствие является самым большим риском, а нарушение цепочек поставок не в чьих-либо интересах.
АТЭС — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.