ПЕКИН, 17 ноя — ПРАЙМ. Азиатско-Тихоокеанский регион не должен становится полем для геополитического противостояния и втягиваться в новую холодную войну, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на деловом саммите АТЭС в Сан-Франциско. СМИ назвали последствия слов Байдена о "диктаторе Си Цзиньпине"

"Этот регион не может и не должен быть ареной геополитического соперничества, и тем более он не должен быть втянут в новую холодную войну или блоковую конфронтацию", — сказал китайский лидер, текст выступления которого распространит в пятницу МИД КНР.

Си Цзиньпин подчеркнул, что история процветания и развития Азиатско-Тихоокеанского региона показывает, что развитие возможно только при сотрудничестве, его отсутствие является самым большим риском, а нарушение цепочек поставок не в чьих-либо интересах.

АТЭС — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.