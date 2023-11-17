САН-ФРАНЦИСКО (США), 17 ноя — ПРАЙМ. Вашингтон начинает понимать тщетность своих попыток подавить и изолировать Россию, при этом желающих содействовать США становится все меньше, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев. В США раскрыли, чем вызваны санкции против судоходных компаний и танкеров

Он отметил, что политизация саммита АТЭС и насыщение его атмосферы конфронтационной риторикой стали уже не рисками, а самой настоящей реальностью. По мнению Бердыева, стремительно утрачивающий былое доминирование Вашингтон сейчас увлечен "играми с "нулевой суммой".

"У них, конечно, Россия, как страна с самостоятельной политикой, на особом счету. Однако тщетность попыток нас как-то подавить и изолировать начинает доходить даже до доморощенных "вершителей судеб" в Вашингтоне", — сказал Бердыев, принимающий участие в проходящем в Сан-Франциско саммите АТЭС.

Дипломат добавил, что желающих вторить Вашингтону в его антироссийских выпадах "становится все меньше". "Да и звучат такие голоса, как правило, из-под палки", — сказал он.

Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября в Сан-Франциско (штат Калифорния), российскую делегацию на форуме возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.