2023-11-17T08:42:13+03:00
2023-11-17T08:42:13+03:00
2023-11-17T08:42:13+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231117/842291371.html
США осознают тщетность попыток изолировать Россию, заявили в МИД
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Вашингтон начинает понимать тщетность своих попыток подавить и изолировать Россию, при этом желающих содействовать США становится все меньше, заявил в интервью РИА Новости посол... ПРАЙМ, 17.11.2023
общество , экономика, новости, россия, сша, санкции против рф, изоляция россии
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/50/841255007.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/50/841255007.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/50/841255006.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/50/841255006.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/49/841254993.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/49/841254993.jpg
https://1prime.ru/global/20231116/842289588.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
САН-ФРАНЦИСКО (США), 17 ноя — ПРАЙМ. Вашингтон начинает понимать тщетность своих попыток подавить и изолировать Россию, при этом желающих содействовать США становится все меньше, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев.
Он отметил, что политизация саммита АТЭС и насыщение его атмосферы конфронтационной риторикой стали уже не рисками, а самой настоящей реальностью. По мнению Бердыева, стремительно утрачивающий былое доминирование Вашингтон сейчас увлечен "играми с "нулевой суммой".
"У них, конечно, Россия, как страна с самостоятельной политикой, на особом счету. Однако тщетность попыток нас как-то подавить и изолировать начинает доходить даже до доморощенных "вершителей судеб" в Вашингтоне", — сказал Бердыев, принимающий участие в проходящем в Сан-Франциско саммите АТЭС.
Дипломат добавил, что желающих вторить Вашингтону в его антироссийских выпадах "становится все меньше". "Да и звучат такие голоса, как правило, из-под палки", — сказал он.
Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября в Сан-Франциско (штат Калифорния), российскую делегацию на форуме возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.