МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Украинские чиновники посчитали, что конфликт с Москвой завершился и начали разворовывать бюджет, заявил украинский политик Сергей Гайдай в интервью Youtube-каналу Politeka Online. Украина ухудшила прогноз по дефициту бюджета до рекордных показателей

"Для них (украинского руководства. — ред.) война закончилась. Они гуляют свадьбы на миллионы долларов, с тортами до неба, покупают дорогие иномарки, прозябают в ресторанах в Киеве. Они увеличивают себе содержание в новом госбюджете", — рассказал он и отметил, что численность населения уменьшилась в разы, а госчиновники под это сокращение не попали и увеличивают себе зарплаты.

Гайдай полагает, что неэффективное государство, обладающее малым объемом ресурсов не имеет шансов на победу, в особенности без западной помощи. Он также отметил, что Запад начал "перекрывать Киеву кислород".

По мнению политика, сейчас Киев воюет на два фронта — с Россией и с коррупцией на Украине. Он подчеркнул, что иллюзии по поводу того, что "Россия развалится" потерял всякий смысл.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.