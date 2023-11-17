МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Палестино-израильский конфликт поставил крест на идее главы Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен о "геополитической Европе", заявила бывший советник еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля, директор итальянского аналитического центра Istituto Affari Internazionali Натали Точчи в статье для американского издания Politico. Медведев объяснил разницу между помощью США Украине и Израилю

Точчини отметила, что европейский подход к Украине создавал предпосылки для демонстрации того, что может означать геополитическая Европа.

"Ближний Восток показал, что ей (геополитической Европе — ред.) конец", — считает она.

По ее мнению, "геополитическая Еврокомиссия" была амбициозным проектом фон дер Ляйен.

Процитировав главу евродипломатии Жозепа Борреля, она отметила, что обострение конфликта на Ближнем Востоке раскрыло "мучительную правду" о разделенном состоянии Европы и показало, что вопрос независимости Палестины нельзя игнорировать. Вашингтон толкает Израиль на жесткие меры, заявил посол

Кроме того, она выразила мнение, что у ЕС есть рычаги влияния на обе стороны конфликта, но чиновники боятся их использовать.

"Мы предпочитаем грызню друг с другом, пока Газа горит", — резюмировала Точчини.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.