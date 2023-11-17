МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Покинувшим Россию гражданам, собирающим деньги для вооруженных сил Украины и клевещущим РФ на различных мероприятиях, будет невозможно вернуться обратно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Киеву пора признать непобедимость России, заявил Песков

"Родина для всех одна, Родина всегда открыта для всех, кроме врагов. Ведь не забывайте, что из тех, кто уехал, сейчас есть те, кто там, за границей, собирают деньги на вооруженные силы Украины, пытаются помогать армии Украины, выступают на различных мероприятиях общественно-политических и ругают нашу страну, во многом клевещут на нашу страну. Вот этим людям уже невозможно будет сюда вернуться", — сказал он в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360.

Он отметил, что такие лица не смогут вернуться не только в силу норм законодательства, но и потому, что "люди их не примут".

Песков также рассказал, что до сих пор ругается по телефону с некоторыми из своих уехавших из России друзей, пытаясь их переубедить.