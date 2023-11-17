МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Россия не находится в конфронтации с американцами и американской культурой, Москва в конфронтации с их идеологией и видением мира, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Киеву пора признать непобедимость России, заявил Песков

"Конечно, ничего хорошего в том, что мы сейчас переживаем все вместе период такой очень жесткой конфронтации с тем, что мы называем коллективный Запад, нет. Это скорее плохо", — сказал пресс-секретарь президента России.

По словам Пескова, после распада СССР западные страны считали себя "истинными властителями мира" и стали навязывать свои правила другим. Однако с появлением новых развивающихся стран, возникла возможность достижения большей независимости.

"И конечно, здесь возникли противоречия, и отсюда возникла такая глубокая конфронтация. Это не значит, что мы в конфронтации с американцами, это не значит, что мы в конфронтации с американской культурой. Мы в конфронтации с их идеологией, мы в конфронтации с их видением того, как надо жить в мире", — заключил официальный представитель Кремля.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.