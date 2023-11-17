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https://1prime.ru/society/20231117/842294776.html
Песков рассказал, какой будет Россия через десять лет
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Россия спустя десятилетие будет богаче, сильнее и мудрее, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента России в пятницу дал интервью... ПРАЙМ, 17.11.2023
общество , экономика, новости, россия, прогноз, дмитрий песков, экономика рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Россия спустя десятилетие будет богаче, сильнее и мудрее, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России в пятницу дал интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360.
Пескову задали вопрос о том, какой страна будет через десять лет.
"Она должна быть сильнее, мудрее и богаче", — ответил он.
Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук рассказал в ходе саммита АТЭС о диверсификации и росте отечественной экономики. По его словам, безработица в России опустилась до рекордно низкого уровня, доходы населения выросли, а экономика укрепилась за счет промышленности.