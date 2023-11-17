МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Россия спустя десятилетие будет богаче, сильнее и мудрее, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Песков рассказал, кто из уехавших россиян не сможет вернуться обратно

Пресс-секретарь президента России в пятницу дал интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360.

Пескову задали вопрос о том, какой страна будет через десять лет.

"Она должна быть сильнее, мудрее и богаче", — ответил он.

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук рассказал в ходе саммита АТЭС о диверсификации и росте отечественной экономики. По его словам, безработица в России опустилась до рекордно низкого уровня, доходы населения выросли, а экономика укрепилась за счет промышленности.