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Медведев отреагировал на принятый США бюджет без помощи Украине
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Председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал мемом на решение Соединенных Штатов принять бюджет страны без учета помощи Киеву, следует из его... ПРАЙМ, 17.11.2023
общество , новости, россия, украина, сша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал мемом на решение Соединенных Штатов принять бюджет страны без учета помощи Киеву, следует из его Telegram-канала.
"Сегодня Байден подписал законопроект о финансировании правительства США без помощи Киеву", — написал политик под иллюстрацией.
На карикатуре изображен украинец, который обращается к улыбающемуся американцу с вопросом: "Как же так? Где деньги?", на что тот отвечает ему: "Ну, в следующем году, братан".
Президент США Джо Байден подписал закон о двухэтапном временном финансировании, обеспечивающий работу правительства страны до января-февраля 2024 года и не предусматривающий ассигнований на помощь Израилю и Украине.