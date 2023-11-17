МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал мемом на решение Соединенных Штатов принять бюджет страны без учета помощи Киеву, следует из его Telegram-канала. Медведев заявил, что Россия победит

"Сегодня Байден подписал законопроект о финансировании правительства США без помощи Киеву", — написал политик под иллюстрацией.

На карикатуре изображен украинец, который обращается к улыбающемуся американцу с вопросом: "Как же так? Где деньги?", на что тот отвечает ему: "Ну, в следующем году, братан".

Президент США Джо Байден подписал закон о двухэтапном временном финансировании, обеспечивающий работу правительства страны до января-февраля 2024 года и не предусматривающий ассигнований на помощь Израилю и Украине.