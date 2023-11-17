МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Принятый законопроект о финансировании работы правительства США, не включающий помощь Израилю и Украине, свидетельствует, что в администрации США еще есть здравые люди, которым ситуация в их собственной стране важнее, заявил РИА Новости российский американист, профессор института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев. Байден не смог прочитать слово на форуме бизнес-лидеров АТЭС

"В администрации США, внутри "коллективного Байдена", нашлись здравые люди, которые смогли чудовищными усилиями продавить мнение, что не надо ломать всю внутриполитическую ситуацию в США ради сохранения приоритета Украины", — сказал он и напомнил, что все последние недели основная линия "коллективного Байдена", да и самого президента США, сводилась к тому, что "никакие компромиссы, затрагивающие Украину, невозможны", имела место "увязка помощи Украине со всем и вся".

Но оказалось, что внутриэкономическая стабильность США все-таки важнее, чем продолжение помощи Украине, отметил Евстафьев.

"Это сдвиг. А если за этим последуют другие действия, то это сдвиг долгоиграющий", — считает он.

Эксперт ожидает, что если в ближайшие две недели на Ближнем Востоке "не забрезжит свет какого-то военно-политического решения", то администрации США придется "отвязывать" помощь Израилю от прочих пакетных соглашений по бюджету, в том числе от помощи Украине.

"Интенсивность ведения боевых действий очень высока. Даже нынешние передышки ситуацию не спасут, и придется представлять Израилю экстренную военную помощь, это крайне важно будет. И опять встанет вопрос, что важнее для администрации Байдена — Израиль или Украина, будет вот такой выбор", — констатировал Ефстафьев. СМИ назвали последствия слов Байдена о "диктаторе Си Цзиньпине"

Межпартийные разногласия привели к тому, что конгресс не может договориться о принятии постоянного бюджета и раз за разом принимаются временные. Внесенная спикером палаты представителей Майком Джонсоном инициатива не предусматривает выделения запрошенных администрацией на помощь Украине и Израилю 106 миллиардов долларов, на которых настаивают демократы, но и не содержит бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы.

Законопроект призван предотвратить шатдаун — остановку работы федеральных правительственных учреждений из-за пропуска срока, установленного для принятия бюджета. Документ предусматривает двухэтапное финансирование: на часть программ, связанных с транспортом, энергетикой и военным строительством, деньги выделят до середины января, на остальные правительственные секторы — до начала февраля.

Ранее проект поддержал сенат, а палата представителей конгресса одобрила документ еще 14 ноября.

Вопрос помощи Украине и Израилю предстоит рассмотреть отдельно. Байден запросил на это 106 миллиардов долларов, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ.