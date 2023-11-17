Эксперт Евстафьев: в "коллективном Байдене" есть люди, кому США важнее Украины
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Принятый законопроект о финансировании работы правительства США, не включающий помощь Израилю и Украине, свидетельствует, что в администрации США еще есть здравые люди, которым ситуация в их собственной стране важнее, заявил РИА Новости российский американист, профессор института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.
"В администрации США, внутри "коллективного Байдена", нашлись здравые люди, которые смогли чудовищными усилиями продавить мнение, что не надо ломать всю внутриполитическую ситуацию в США ради сохранения приоритета Украины", — сказал он и напомнил, что все последние недели основная линия "коллективного Байдена", да и самого президента США, сводилась к тому, что "никакие компромиссы, затрагивающие Украину, невозможны", имела место "увязка помощи Украине со всем и вся".
Но оказалось, что внутриэкономическая стабильность США все-таки важнее, чем продолжение помощи Украине, отметил Евстафьев.
"Это сдвиг. А если за этим последуют другие действия, то это сдвиг долгоиграющий", — считает он.
Эксперт ожидает, что если в ближайшие две недели на Ближнем Востоке "не забрезжит свет какого-то военно-политического решения", то администрации США придется "отвязывать" помощь Израилю от прочих пакетных соглашений по бюджету, в том числе от помощи Украине.
"Интенсивность ведения боевых действий очень высока. Даже нынешние передышки ситуацию не спасут, и придется представлять Израилю экстренную военную помощь, это крайне важно будет. И опять встанет вопрос, что важнее для администрации Байдена — Израиль или Украина, будет вот такой выбор", — констатировал Ефстафьев.
Межпартийные разногласия привели к тому, что конгресс не может договориться о принятии постоянного бюджета и раз за разом принимаются временные. Внесенная спикером палаты представителей Майком Джонсоном инициатива не предусматривает выделения запрошенных администрацией на помощь Украине и Израилю 106 миллиардов долларов, на которых настаивают демократы, но и не содержит бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы.
Законопроект призван предотвратить шатдаун — остановку работы федеральных правительственных учреждений из-за пропуска срока, установленного для принятия бюджета. Документ предусматривает двухэтапное финансирование: на часть программ, связанных с транспортом, энергетикой и военным строительством, деньги выделят до середины января, на остальные правительственные секторы — до начала февраля.
Ранее проект поддержал сенат, а палата представителей конгресса одобрила документ еще 14 ноября.
Вопрос помощи Украине и Израилю предстоит рассмотреть отдельно. Байден запросил на это 106 миллиардов долларов, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ.
https://1prime.ru/society/20231117/842297029.html