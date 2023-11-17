МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. В зоне спецоперации находятся "парни крепкие, суровые", никто не даст гарантии безопасности исполнителю Моргенштерну*, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Песков раскрыл, каким телефоном пользуется

Ранее Моргенштерн* дал Ксении Собчак интервью, в котором они обсудили возможность возвращения певца в Россию и поездки с концертом в зону СВО.

"Постановка вопроса, что, так уж и быть, я съезжу на фронт, но вы мне дайте гарантию, что потом все будет хорошо, — она неуместна абсолютно. Она неуместна, и, конечно же, наверное, это невыполнимо", — прокомментировал беседу Песков.

По его словам, "если гипотетически представить поездку Моргенштерна* на фронт, ему никто не сможет дать гарантию безопасности", потому что "там парни крепкие, суровые".

Официальный представитель Кремля добавил, что не очень хорошо знаком с творчеством Моргенштерна*.

"Но из тех крох, о чем я знаю, я могу сказать, что не являюсь поклонником его творчества", — подчеркнул Песков.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента