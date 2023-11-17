Песков: никто не сможет дать Моргенштерну* гарантий безопасности в зоне СВО
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. В зоне спецоперации находятся "парни крепкие, суровые", никто не даст гарантии безопасности исполнителю Моргенштерну*, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее Моргенштерн* дал Ксении Собчак интервью, в котором они обсудили возможность возвращения певца в Россию и поездки с концертом в зону СВО.
"Постановка вопроса, что, так уж и быть, я съезжу на фронт, но вы мне дайте гарантию, что потом все будет хорошо, — она неуместна абсолютно. Она неуместна, и, конечно же, наверное, это невыполнимо", — прокомментировал беседу Песков.
По его словам, "если гипотетически представить поездку Моргенштерна* на фронт, ему никто не сможет дать гарантию безопасности", потому что "там парни крепкие, суровые".
Официальный представитель Кремля добавил, что не очень хорошо знаком с творчеством Моргенштерна*.
"Но из тех крох, о чем я знаю, я могу сказать, что не являюсь поклонником его творчества", — подчеркнул Песков.
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://1prime.ru/society/20231117/842297549.html