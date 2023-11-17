2023-11-17T13:34:00+03:00
2023-11-17T13:44:59+03:00
2023-11-17T13:34:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231117/842297695.html
Песков рассказал, каким должен быть следующий президент России
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Следующий президент России, который придет после Владимира Путина должен быть таким же, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В ходе... ПРАЙМ, 17.11.2023
общество , новости, россия, владимир путин, дмитрий песков, президент россии
https://cdnn.1prime.ru/images/83816/42/838164289.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83816/42/838164289.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83816/41/838164184.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83816/41/838164184.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83816/41/838164183.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83816/41/838164183.jpg
https://1prime.ru/society/20231117/842294776.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Следующий президент России, который придет после Владимира Путина должен быть таким же, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В ходе интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360 Пескову задали вопрос о том, каким должен быть президент после того, как закончится эпоха Путина.
"Таким же…. Или другим. Но таким же", — ответил Песков.
Он также прокомментировал вероятность того, что Путин будет участвовать в выборах.
"Трудно говорить. Собственно, Путин пока еще не сообщал о своем намерении баллотироваться. Но я искренне хочу верить в то, что он это сделает. Я не сомневаюсь что он победит на выборах, я не сомневаюсь, что он дальше будет нашим президентом. А там видно будет", — сказал он.
Выборы президента России запланированы на март 2024 года, но их точная дата пока не определена.
Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила о формировании инициативной группы для поддержки выдвижения кандидатуры Владимира Путина в президенты.