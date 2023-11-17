МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Следующий президент России, который придет после Владимира Путина должен быть таким же, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков рассказал, какой будет Россия через десять лет

В ходе интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360 Пескову задали вопрос о том, каким должен быть президент после того, как закончится эпоха Путина.

"Таким же…. Или другим. Но таким же", — ответил Песков.

Он также прокомментировал вероятность того, что Путин будет участвовать в выборах.

"Трудно говорить. Собственно, Путин пока еще не сообщал о своем намерении баллотироваться. Но я искренне хочу верить в то, что он это сделает. Я не сомневаюсь что он победит на выборах, я не сомневаюсь, что он дальше будет нашим президентом. А там видно будет", — сказал он.

Выборы президента России запланированы на март 2024 года, но их точная дата пока не определена.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила о формировании инициативной группы для поддержки выдвижения кандидатуры Владимира Путина в президенты.