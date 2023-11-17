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Зурабишвили проигнорировала запрет правительства на зарубежные поездки
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что не намерена отказываться от зарубежных визитов, невзирая на запреты со стороны правительства стран. Ранее Конституционный суд... ПРАЙМ, 17.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — ПРАЙМ. Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что не намерена отказываться от зарубежных визитов, невзирая на запреты со стороны правительства стран.
Ранее Конституционный суд Грузии признал ее нарушившей закон из-за поездок за рубеж вопреки запрету кабмина, что стало причиной процедуры импичмента. Вместе с тем парламент страну не смог довести эту процедуру до конца и провалил ее из-за нехватки голосов. Через некоторое время после процедуры Зурабишвили снова поехала за рубеж.
"Угрозы всегда есть. Они, возможно, могут найти что-нибудь другое, но одно остается без вопроса, что я не прекращу путешествия", — сказала она в интервью французской газете Le Monde.
Отвечая на вопрос, почему она так и не приехала в Киев, Зурабишвили пояснила, что она не раз получала от Украины приглашения, но из-за процедуры импичмента предпочла посещать страны Европы и воздержаться от поездок в такие места, которые напрямую не связаны с евроинтеграцией Грузии.