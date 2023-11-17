МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла во втором чтении новую редакцию закона о занятости, уточняющую, что право на приоритетное трудоустройство имеют участники СВО и их родственники. Набиуллина отметила дефицит кадров в российских компаниях

Законопроект внесли депутаты и сенаторы во главе со спикерами Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Госдума приняла законопроект в 1 чтении в марте.

Согласно принятым ко второму чтению поправкам, чтобы получить статус безработного, необходимо согласовать индивидуальный план, который будет предложен сотрудниками службы занятости при помощи цифрового сервиса "Работа в России". В документе будет информация о подходящей работе, мерах поддержки граждан, об их обязанностях. Порядок и критерии такого индивидуального плана сформирует Минтруд.

Кроме того, закрепляются полномочия органов госвласти РФ. Например, разработка и реализация госполитики в сфере занятости населения, утверждение порядка осуществления социальных выплат безработным гражданам и другим категориям, регистрация граждан в целях поиска подходящей работы, а также регистрация безработных граждан и другие. Роструд определяется оператором единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России".

Вводятся меры по противодействию нелегальной занятости в России, под которой понимается осуществление трудовой деятельности в нарушение установленного трудовым законодательством порядка оформления трудовых отношений. Предусматривается создание межведомственной комиссии субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости. Вводится возможность организации в регионах РФ выездной помощи служб занятости в оформлении заявлений. Госдума установила размер МРОТ на уровне 19 242 рублей

Поправками изменили размер пособия по безработице. Сначала оно должно было приравниваться к МРОТ. Но было решено установить, что пособие будут ежегодно индексировать с 1 февраля на уровень инфляции.

Указанный размер пособия для безработных граждан составит: в первые 3 месяца периода выплаты пособия по безработице — 12 792 рубля, в следующие 3 месяца периода выплаты пособия по безработице — 5 000 рублей.

Также фиксируется размер минимальной величины пособия, который составит 1 500 рублей. Размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в районах и местностях, где применяются районные коэффициенты к заработной плате, увеличиваются на размер районного коэффициента.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2024 года, за исключением некоторых положений.

Ранее новеллу о платформенной занятости планировалось добавить в основной законопроект о занятости, но после принятия инициативы в первом чтении было решено создать новый проект, регулирующий платформенную занятость, сообщил РИА Новости член комитета ГД по труду Андрей Исаев("Единая Россия").