МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Пранкеры Вован и Лексус намерены позвонить одному из немецких чиновников, а также объяснить политикам, как не стать жертвой розыгрыша, сообщил агентству РИА Новости Вован (Владимир Кузнецов). Вован и Лексус раскрыли, сколько времени ушло на организацию звонка Мелони

Ранее издание Bild заявило, что немецкая служба контрразведки предупредила чиновников о возможных звонках от пранкеров Вована и Лексуса. Издание отметило, что ведомство разослало во все регионы страны специальную инструкцию с рекомендациями по борьбе с "российской кампанией по дезинформации".

"С немцами у нас будет, думаю, что скоро, с одним из немецких политиков, наверное, в декабре какой-то пранк. И проверим их службу безопасности", — сообщил Вован журналистам.

Однако, по словам пранкера, инструкции не всегда действуют. Вован отметил, что они могут предоставить инструкции немецким политикам по видеосвязи, но складывается ощущение, что спецслужбы опасаются приглашать их из-за опасения, что над ними будут смеяться и издеваться.

"Получается, что мы уже угроза национальной безопасности и Великобритании, и Германии. Причем же немецкие СМИ, вот газета Bild пишет, что это не просто спецслужба Германии предупреждает, а специальная служба по защите конституционного строя", — сказал Кузнецов.

Кроме того, он выразил беспокойство за вооруженные силы и службу безопасности Германии, если те рассматривают двух человек как серьезную угрозу.