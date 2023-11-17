МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Украинская армия будет вынуждена отступить, если Запад прекратит поддержку страны, сообщил Bloomberg со ссылкой на слова Владимира Зеленского, сказанные им в ходе встречи с представителями СМИ. Запад втайне требует от Зеленского переговоров с Путиным, пишет СМИ

Зеленский рассказал журналистам, что сейчас сосредоточен на получении западной помощи.

"Их внимание смещенно из-за ситуации на Ближнем Востоке и других причин. Без их поддержки мы будем отступать", — констатировал он.

По данным Bloomberg, Зеленский в течение недели убеждал западных союзников, что ВСУ способны подготовиться к боевым действиям этой зимой.

Вместе с тем, западные СМИ все чаще сообщают, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта и поддержка киевского режима ослабевает. Согласно информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Украиной возможные последствия мирных переговоров с Москвой, в том числе общие контуры того, от чего Киеву, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

Провал Украины на поле боя признал главком ВСУ Валерий Залужный. В статье для журнала Economist он рассказал, что украинская армия зашла в тупик и заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.