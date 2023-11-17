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https://1prime.ru/society/20231117/842299076.html
Российские визовые центры во Франции прекратят работу
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Российские визовые центры прекратят работу с 24 ноября, сообщило посольство РФ во Франции. "Информируем, что с 24 ноября 2023 года российские визовые центры в Париже, Марселе,... ПРАЙМ, 17.11.2023
общество , новости, россия, франция, визовые центры
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПАРИЖ, 17 ноя — ПРАЙМ. Российские визовые центры прекратят работу с 24 ноября, сообщило посольство РФ во Франции.
"Информируем, что с 24 ноября 2023 года российские визовые центры в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге прекращают свою работу", — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале посольства.
Отмечается, что по вопросам оформления виз следует обращаться в консульский отдел посольства РФ во Франции, генконсульства РФ в Страсбурге и Марселе, в канцелярию РФ в Вильфранш-сюр-Мер".
Также сообщается, что прием посетителей на оформление виз осуществляется только по предварительной записи через систему электронной очереди на сайте посольства.