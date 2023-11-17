ПАРИЖ, 17 ноя — ПРАЙМ. Российские визовые центры прекратят работу с 24 ноября, сообщило посольство РФ во Франции. Глава ССI France Russie рассказал о работе французского бизнеса в России

"Информируем, что с 24 ноября 2023 года российские визовые центры в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге прекращают свою работу", — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале посольства.

Отмечается, что по вопросам оформления виз следует обращаться в консульский отдел посольства РФ во Франции, генконсульства РФ в Страсбурге и Марселе, в канцелярию РФ в Вильфранш-сюр-Мер".

Также сообщается, что прием посетителей на оформление виз осуществляется только по предварительной записи через систему электронной очереди на сайте посольства.