МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Ассоциация микрофинансовых организаций "Сибирь" видит тенденцию с незаконным оформлением займов на участников специальной военной операции, заявила директор объединения Найля Липатова на конференции Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). В Госдуме заявили о массовой атаке мошенников на депутатов

"Большая проблема сейчас – так называемые родственные займы, когда родственники по документам своих бабушек, дедушек онлайн получают эти займы. Это прям стало нарастающим мошенничеством, прогрессирует вверх, особенно очень часто это касается пенсионеров", — заявила она.

"В последнее время мы заметили в ассоциации такую тенденцию, что стали брать займы на молодых людей, которые находятся в зоне СВО. То есть по их документам есть доступы в "Госуслуги", есть доступы к разным личным кабинетам, и с помощью этих данных они получают кредиты на этих лиц", — добавила Липатова.

В крупнейшем объединении участников микрофинансового рынка России — саморегулируемой организации (СРО) "МиР" – пояснили агентству, что такие случаи не являются массовыми.

"К сожалению, большинство профессиональных участников финансового рынка не имеют технологической возможности проверки, является ли заявитель участником СВО в момент обращения за денежными средствами. Однако в известных СРО единичных случаях наши члены при обращении родственников таких лиц проводили дополнительные проверки и в случае неправомерного использования персональных данных производили списание таких займов", — рассказали там.