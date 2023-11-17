МИНСК, 17 ноя — ПРАЙМ. В следующем году в Белоруссии "дожмут" коррупционеров и заставят всех качественно работать, заявил президент страны Александр Лукашенко. "Не хотим отпускать". Лукашенко оценил комфортную работу с "Росатомом"

"Мы дожмем. В будущий год — Год качества — мы заставим всех качественно работать. Кто хочет и кто не хочет. Ну а кто вор, жулик, проходимец — будет как с молочниками (речь о недавних задержаниях по уголовным делам в молочной отрасли страны — ред.). Никто церемониться ни с кем не будет. И будем публично называть фамилии и их "творения". Я имею в виду коррупционеров", — заявил Лукашенко.

Президент отметил, что его не устраивает даже низкий уровень коррупции, так как "воровать, за взятки чужое продавать и себе в карман класть недопустимо".

Лукашенко заключил, что в рамках Года качества Белоруссия будет повышать качество продукции, а также введет особый знак качества, чтобы успешно конкурировать на мировом рынке.

Ранее белорусский лидер сообщил, что в стране раскрыли преступные схемы при поставках молочной продукции в Россию. По словам Лукашенко, были задержаны 26 человек. Все виновные понесут наказание, добавил он.