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Лукашенко пообещал "дожать" жуликов и коррупционеров
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В следующем году в Белоруссии "дожмут" коррупционеров и заставят всех качественно работать, заявил президент страны Александр Лукашенко. "Мы дожмем. В будущий год — Год качества —... ПРАЙМ, 17.11.2023
общество , новости, в мире, белоруссия, александр лукашенко, коррупция
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МИНСК, 17 ноя — ПРАЙМ. В следующем году в Белоруссии "дожмут" коррупционеров и заставят всех качественно работать, заявил президент страны Александр Лукашенко.
"Мы дожмем. В будущий год — Год качества — мы заставим всех качественно работать. Кто хочет и кто не хочет. Ну а кто вор, жулик, проходимец — будет как с молочниками (речь о недавних задержаниях по уголовным делам в молочной отрасли страны — ред.). Никто церемониться ни с кем не будет. И будем публично называть фамилии и их "творения". Я имею в виду коррупционеров", — заявил Лукашенко.
Президент отметил, что его не устраивает даже низкий уровень коррупции, так как "воровать, за взятки чужое продавать и себе в карман класть недопустимо".
Лукашенко заключил, что в рамках Года качества Белоруссия будет повышать качество продукции, а также введет особый знак качества, чтобы успешно конкурировать на мировом рынке.
Ранее белорусский лидер сообщил, что в стране раскрыли преступные схемы при поставках молочной продукции в Россию. По словам Лукашенко, были задержаны 26 человек. Все виновные понесут наказание, добавил он.