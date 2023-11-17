С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — ПРАЙМ. Вульгарная глобализация и культурная экспансия увеличивают конфликтный потенциал, заявил президент России Владимир Путин. Путин предостерег от попыток вмешаться в избирательный процесс в России

"Вульгарная глобализация и, добавлю, культурная экспансия обернулись бы давлением и обеднением культур, многократно умножили конфликтный потенциал", — сказал Путин на пленарной сессии Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Помимо этого, он назвал культурное разнообразие России величайшим благом, а взаимодействие культур одним из условий стабильного и мирного развития.

При этом, российский лидер отметил, что настоящее искусство мешает тем, кто занимается фальсификацией истории. По его словам, оно мешает "стравливать людей", поэтому "лжецы фабрикуют фальшивки" и в кино, и в публицистике, а что не укладывается в "исторические подделки" — вычеркивается.

Он указал, что замалчиваются целые пласты истории искусств Западной Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. "Как будто и не было ничего", — заключил президент.

Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября.