С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что культуру России пытаются отменять, но это не удается, политика отмены по своей сути неоколониальная и антикультурная. Путин оценил последствия глобализации и культурной экспансии

"Нашу культуру в последнее время (недружественные страны — ред.) пытаются отменять, но это невозможно", — сказал Путин на пленарной сессии Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Он отметил, что славянская культура — неотъемлемая часть европейской и мировой культуры, очень яркая, самобытная. Ее невозможно отменить и сделать вид, что ее не существует, так же, как и русскую культуру.

Он подчеркнул, что людям искусства надо встречаться, вместе работать, гордиться достижениями, вместе смотреть в будущее. Президент добавил, что нужно с уважением относиться к друзьям и коллегам из других сфер деятельности и из других регионов.

Путин напомнил про огромный интерес к Международному конкурсу Чайковского. Его онлайн-аудитория превысила 50 миллионов человек. Среди них было немало европейцев, которые предпочитают сами решать, какую музыку слушать, что смотреть и что читать, указал российский лидер.

Он добавил, что не понимает зачем в Европе пытаются запретить все русское, ведь пользы это не принесет.

Помимо этого, Путин, рассуждая об учете всех мнений при расширении БРИКС, сообщил, что "это сложно, но к этому надо стремиться", нельзя идти по другому пути провозглашения исключительности и деления людей на сорта.

Глава государства заявил, что за последние десять лет расходы на культуру в стране увеличились в 20 раз. Российские власти будут искать дополнительные резервы для развития культуры, поддерживать творческих людей и организации