С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, надо ли закрывать "окно в Европу", заявил, что мы ничего закрывать не собираемся, у России нет конфликта с европейском обществом, есть сложности с европейскими элитами. Путин прокомментировал попытки отменить русскую культуру

"Мы не хотим ни с кем рвать отношения. И мы этого не делаем. Мы же ничего не захлопываем, не закрываем: ни двери, ни форточки, ни окна. Если кто-то решил отгородиться, то это их дело. Они сами себя обкрадывают", — сказал он на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Путин подчеркнул, что у России — сложные времена именно с европейскими элитами, которые утратили чувство национального самосознания и попали, на его взгляд, в зависимость от Северной Америки. Он уточнил, что не понимает, как можно спокойно относится к переманиваю европейских предприятий в США.

Путин сравнил происходящее сейчас в Европе с тем, что происходило во Франции в период Шарля Де Голля: он и маршал Филипп Петен боролись за одно, но разными путями: путем борьбы и путем соглашательства.