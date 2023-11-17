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https://1prime.ru/society/20231117/842301386.html
Путин заявил, что Россия не собирается закрывать окно в Европу
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Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, надо ли закрывать "окно в Европу", заявил, что мы ничего закрывать не собираемся, у России нет конфликта с европейском... ПРАЙМ, 17.11.2023
общество , новости, россия, европа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, надо ли закрывать "окно в Европу", заявил, что мы ничего закрывать не собираемся, у России нет конфликта с европейском обществом, есть сложности с европейскими элитами.
"Мы не хотим ни с кем рвать отношения. И мы этого не делаем. Мы же ничего не захлопываем, не закрываем: ни двери, ни форточки, ни окна. Если кто-то решил отгородиться, то это их дело. Они сами себя обкрадывают", — сказал он на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
Путин подчеркнул, что у России — сложные времена именно с европейскими элитами, которые утратили чувство национального самосознания и попали, на его взгляд, в зависимость от Северной Америки. Он уточнил, что не понимает, как можно спокойно относится к переманиваю европейских предприятий в США.
Путин сравнил происходящее сейчас в Европе с тем, что происходило во Франции в период Шарля Де Голля: он и маршал Филипп Петен боролись за одно, но разными путями: путем борьбы и путем соглашательства.