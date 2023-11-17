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2023
https://1prime.ru/society/20231117/842301460.html
Путин заявил, что до 2014 года не допускал и мысли о конфликте с Украиной
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Президент России Владимир Путин признался, что он не ожидал конфликта с Украиной. "Многие люди взрослые, грамотные, знающие, талантливые, конечно, они занимаются своим делом и,... ПРАЙМ, 17.11.2023
общество , новости, россия, конфликт на украине, украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин признался, что он не ожидал конфликта с Украиной.
"Многие люди взрослые, грамотные, знающие, талантливые, конечно, они занимаются своим делом и, конечно, им многим, так же как и мне, мне до 2014 года в голову не могло прийти, что может быть такой конфликт между Россией и Украиной", — сказал Путин в ходе пленарного заседания в рамках Санкт-Петербургского культурного форума.
Российский лидер полагает, что судить человека нужно по его действиям, а не словам. Одно дело, если человек вредит своей стране, перечисляя денежные средства врагу, другое — если он просто высказывает свое мнение, пояснил Путин.
В заключение глава государства добавил, что "настроение в обществе и мнение народа страны" — это условие, на которое нужно обращать внимание, другого варианта нет.
Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум — Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября.