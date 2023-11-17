С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин признался, что он не ожидал конфликта с Украиной. Путин заявил, что Россия не собирается закрывать окно в Европу

"Многие люди взрослые, грамотные, знающие, талантливые, конечно, они занимаются своим делом и, конечно, им многим, так же как и мне, мне до 2014 года в голову не могло прийти, что может быть такой конфликт между Россией и Украиной", — сказал Путин в ходе пленарного заседания в рамках Санкт-Петербургского культурного форума.

Российский лидер полагает, что судить человека нужно по его действиям, а не словам. Одно дело, если человек вредит своей стране, перечисляя денежные средства врагу, другое — если он просто высказывает свое мнение, пояснил Путин.

В заключение глава государства добавил, что "настроение в обществе и мнение народа страны" — это условие, на которое нужно обращать внимание, другого варианта нет.

Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум — Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября.