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https://1prime.ru/society/20231117/842301734.html
США увидели тщетность попыток подавить Россию, заявили в МИД
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Америка начинает замечать безрезультатность своих действий, направленных против России, сообщил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное... ПРАЙМ, 17.11.2023
общество , новости, россия, саммит атэс, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
САН-ФРАНЦИСКО (США), 17 ноя — ПРАЙМ. Америка начинает замечать безрезультатность своих действий, направленных против России, сообщил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев.
Он добавил, что США в настоящий момент быстро теряют свою доминирующую позицию. Их внимание полностью сконцентрировано на играх с "нулевой суммой", отметил посол.
"Однако тщетность попыток нас как-то подавить и изолировать начинает доходить даже до доморощенных "вершителей судеб" в Вашингтоне", — сказал Бердыев, принимающий участие в проходящем в Сан-Франциско саммите АТЭС.
Российский дипломат заключил, что желающих помогать Вашингтону в его антироссийских выпадах "становится все меньше".
Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября в Сан-Франциско (штат Калифорния), российскую делегацию на форуме возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.