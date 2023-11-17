САН-ФРАНЦИСКО (США), 17 ноя — ПРАЙМ. Америка начинает замечать безрезультатность своих действий, направленных против России, сообщил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев. Байден не смог прочитать слово на форуме бизнес-лидеров АТЭС

Он добавил, что США в настоящий момент быстро теряют свою доминирующую позицию. Их внимание полностью сконцентрировано на играх с "нулевой суммой", отметил посол.

"Однако тщетность попыток нас как-то подавить и изолировать начинает доходить даже до доморощенных "вершителей судеб" в Вашингтоне", — сказал Бердыев, принимающий участие в проходящем в Сан-Франциско саммите АТЭС.

Российский дипломат заключил, что желающих помогать Вашингтону в его антироссийских выпадах "становится все меньше".

Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября в Сан-Франциско (штат Калифорния), российскую делегацию на форуме возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.