САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя — ПРАЙМ. Основными темами заключительного заседания глав делегаций на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) стали международная торговля и цифровая трансформация, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию. США пытаются превратить АТЭС в ристалище, заявил посол

"Основные темы, которые обсуждались, касались развития международной системы торговли, в частности, многие отмечали необходимость предсказуемых правил международной торговли, которые были бы удобны и облегчали жизнь экономическим операторам", — сообщил Оверчук журналистам.

Он добавил, что во многих выступлениях говорили о необходимости более эффективной работы Всемирной торговой организации (ВТО), большое внимание уделялось цифровой трансформации.

Дипломат отметил, что особое внимание уделили искусственному интеллекту и его регулировании.

По словам вице-премьера, искусственный интеллект увеличивает производительность труда, но сокращает количество рабочих мест.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.