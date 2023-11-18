МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Премии в области транспортной науки и техники имени академика Владимира Образцова будут вручаться в трех номинациях и составят миллион рублей каждая, сообщается в официальном Telegram-канале правительства России. Правительство отменило запрет на экспорт бензина

"Премии в размере 1 миллион рублей будут вручаться в трех номинациях: за заслуги в области транспортной науки и образования, вклад в развитие транспорта и транспортного строительства, внедрение инновационных технологических решений в этой сфере", — сообщается в Telegram-канале кабмина.

Ранее премьер Михаил Мишустин на международном форуме "Транспорт России" сообщил, что правительство приняло решение учредить премии в области транспортной науки и техники имени Владимира Образцова.

Сообщается, что премии будут вручаться с 2024 года и будут приурочены ко Дню работника транспорта 20 ноября.

XVII Международная выставка "Транспорт России" призвана презентовать Правительству результаты работы транспортной отрасли за год и обеспечить диалог бизнеса и власти для совместного решения задач, стоящих перед транспортным комплексом Российской Федерации.