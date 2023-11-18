МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Правительство внесло в Думу законопроект о регулировании реализации при банкротстве преимущественного права покупки доли в праве общей собственности. В Госдуму поступило 920 поправок в трехлетний бюджет

Соответствующий документ доступен в базе данных Госдумы.

Авторы законопроекта отмечают, что в связи с отсутствием в гражданском кодексе (ГК) прямых положений, позволяющих сделать вывод о возможности реализации при банкротстве преимущественного права покупки доли в праве общей собственности другими участниками долевой собственности в случае продажи с публичных торгов в рамках процедуры банкротства, положениями проекта закона устраняется правовая неопределенность, допускающая их неоднозначную интерпретацию.

Статью 250 первой части ГК предполагается, в том числе, дополнить пунктами о том, что при продаже доли в праве общей собственности с публичных торгов по результатам первых, вторых и последующих торгов остальные участники долевой собственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли с учетом ряда особенностей.

"При продаже доли в праве общей собственности с публичных торгов остальные участники долевой собственности в течение десяти рабочих дней с даты определения лица, с которым договор купли-продажи может быть заключен по результатам торгов (в том числе при признании торгов несостоявшимися в случаях, предусмотренных законом), вправе заключить договор купли-продажи доли в праве общей собственности по цене, которая была предложена победителем торгов, а в случае признания торгов несостоявшимися — по начальной цене, по которой такая доля предлагалась к продаже, но не была продана", — также говорится в тексте законопроекта.