ХЕЛЬСИНКИ, 18 ноя — ПРАЙМ. Финские пограничники применили газовые баллончики против группы прибывших из России мигрантов, которые пытались прорваться через границу через пограничный пункт Ниирала, сообщил телеканал Yle. Финляндия закрывает крупнейшие пункты пропуска на границе с Россией

"Вечером в пятницу группа из примерно 30 человек прибыла к пограничному переходу Ниирала пешком и на велосипеде. Люди попытались пересечь границу, но пограничники их остановили. Одному из прибывших распылили газ в лицо, когда он пытался пробежать мимо пограничников", — сообщается в материале.

В пятницу был поставлен рекорд года по количеству прибывших лиц из России, запросивших убежище в Финляндии. По данным на 18 часов на пунктах пересечения границы на юго-востоке республики подали 96 прошений от граждан Сирии, Ирака и других стран, на пункте КПП Вартиус — пять заявлений.

Всего с начала года на сухопутной границе с Россией подали 335 заявлений об убежище, причем самое большое число — 75 заявлений — 14 ноября.

Ранее финские пограничники пояснили, что ввели запрет на прибытие на велосипедах из России из-за возросшего числа граждан третьих стран (Ирака, Сомали, Турции и других), прибывающих из России без документов и виз.