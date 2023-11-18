ХЕЛЬСИНКИ, 18 ноя — ПРАЙМ. Финские пограничники применили газовые баллончики против группы прибывших из России мигрантов, которые пытались прорваться через границу через пограничный пункт Ниирала, сообщил телеканал Yle

Флаг Финляндии, Хельсинки

Финляндия закрывает крупнейшие пункты пропуска на границе с Россией

"Вечером в пятницу группа из примерно 30 человек прибыла к пограничному переходу Ниирала пешком и на велосипеде. Люди попытались пересечь границу, но пограничники их остановили. Одному из прибывших распылили газ в лицо, когда он пытался пробежать мимо пограничников", — сообщается в материале.

В пятницу был поставлен рекорд года по количеству прибывших лиц из России, запросивших убежище в Финляндии. По данным на 18 часов на пунктах пересечения границы на юго-востоке республики подали 96 прошений от граждан Сирии, Ирака и других стран, на пункте КПП Вартиус — пять заявлений.

Всего с начала года на сухопутной границе с Россией подали 335 заявлений об убежище, причем самое большое число — 75 заявлений — 14 ноября.

Ранее финские пограничники пояснили, что ввели запрет на прибытие на велосипедах из России из-за возросшего числа граждан третьих стран (Ирака, Сомали, Турции и других), прибывающих из России без документов и виз.