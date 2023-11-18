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Финские пограничники применили газ против группы людей из России
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Финские пограничники применили газовые баллончики против группы прибывших из России мигрантов, которые пытались прорваться через границу через пограничный пункт Ниирала, сообщил... ПРАЙМ, 18.11.2023
общество , новости, в мире, россия, финляндия, граница
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 ноя — ПРАЙМ. Финские пограничники применили газовые баллончики против группы прибывших из России мигрантов, которые пытались прорваться через границу через пограничный пункт Ниирала, сообщил телеканал Yle.
"Вечером в пятницу группа из примерно 30 человек прибыла к пограничному переходу Ниирала пешком и на велосипеде. Люди попытались пересечь границу, но пограничники их остановили. Одному из прибывших распылили газ в лицо, когда он пытался пробежать мимо пограничников", — сообщается в материале.
В пятницу был поставлен рекорд года по количеству прибывших лиц из России, запросивших убежище в Финляндии. По данным на 18 часов на пунктах пересечения границы на юго-востоке республики подали 96 прошений от граждан Сирии, Ирака и других стран, на пункте КПП Вартиус — пять заявлений.
Всего с начала года на сухопутной границе с Россией подали 335 заявлений об убежище, причем самое большое число — 75 заявлений — 14 ноября.
Ранее финские пограничники пояснили, что ввели запрет на прибытие на велосипедах из России из-за возросшего числа граждан третьих стран (Ирака, Сомали, Турции и других), прибывающих из России без документов и виз.