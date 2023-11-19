МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Силы обороны Финляндии начали поддерживать пограничников на работающих КПП с Россией, заявил изданию Yle финской Пограничной охраны Финляндии Йоуко Киннунен. Финляндия закрывает крупнейшие пункты пропуска на границе с Россией

"На пограничном пункте Вартиус начинается возведение временных ограждений в приграничной зоне. Вооруженные силы оказывают помощь пограничникам", — сказал он.

Киннунен добавил, что вблизи шлагбаумов планируется построить защитные сооружения, что, по его словам, обеспечит работу приграничного пункта.

Ранее сообщалось, что финское правительство приняло решение с 18 ноября до 18 февраля следующего года закрыть пункты на границе с Россией на юго-востоке на фоне усугубления ситуации с миграцией. Власти Финляндии уточнили, что четыре пункта на севере страны останутся открытыми.