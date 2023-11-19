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В Финляндии начали возводить барьер на границе с Россией
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Силы обороны Финляндии начали поддерживать пограничников на работающих КПП с Россией, заявил изданию Yle финской Пограничной охраны Финляндии Йоуко Киннунен. "На пограничном... ПРАЙМ, 19.11.2023
общество , новости, в мире, россия, финляндия, граница
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Силы обороны Финляндии начали поддерживать пограничников на работающих КПП с Россией, заявил изданию Yle финской Пограничной охраны Финляндии Йоуко Киннунен.
"На пограничном пункте Вартиус начинается возведение временных ограждений в приграничной зоне. Вооруженные силы оказывают помощь пограничникам", — сказал он.
Киннунен добавил, что вблизи шлагбаумов планируется построить защитные сооружения, что, по его словам, обеспечит работу приграничного пункта.
Ранее сообщалось, что финское правительство приняло решение с 18 ноября до 18 февраля следующего года закрыть пункты на границе с Россией на юго-востоке на фоне усугубления ситуации с миграцией. Власти Финляндии уточнили, что четыре пункта на севере страны останутся открытыми.