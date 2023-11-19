МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Митинг против закрытия границы с Россией прошел в финском городе Лаппеенранта, сообщает издание "Фонтанка". В Госдуме раскритиковали решение Финляндии закрыть КПП на границе с Россией

"Наша задача не ополчить против себя финское общество и правительство, а добиться возможности пересекать границу на юге Финляндии тем людям, которые имеют для этого законные основания", — подчеркнули организаторы протестов.

По их словам, закрытие границ лишило некоторых жителей Финляндии права видеться с семьями.

Организаторы митинга также осудили "использование беженцев" как инструмента международной политики.

По данным "Фонтанки", десятки людей вышли к зданию администрации Лаппенранты с требованием снять ограничения.

Правительство Финляндии полностью закрыло ближайшие к Санкт-Петербургу пункты пропуска с 18 ноября до 18 февраля следующего года. Четыре пропуска на севере страны остались открытыми, КПП Вартиус и Сала будут принимать заявки на убежище.

По словам финских властей, такое решение было принято на фоне ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией.