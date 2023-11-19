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В Финляндии прошли митинги против закрытия границы с Россией
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Митинг против закрытия границы с Россией прошел в финском городе Лаппеенранта, сообщает издание "Фонтанка". "Наша задача не ополчить против себя финское общество и правительство,... ПРАЙМ, 19.11.2023
общество , новости, финляндия, россия, граница
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Митинг против закрытия границы с Россией прошел в финском городе Лаппеенранта, сообщает издание "Фонтанка".
"Наша задача не ополчить против себя финское общество и правительство, а добиться возможности пересекать границу на юге Финляндии тем людям, которые имеют для этого законные основания", — подчеркнули организаторы протестов.
По их словам, закрытие границ лишило некоторых жителей Финляндии права видеться с семьями.
Организаторы митинга также осудили "использование беженцев" как инструмента международной политики.
По данным "Фонтанки", десятки людей вышли к зданию администрации Лаппенранты с требованием снять ограничения.
Правительство Финляндии полностью закрыло ближайшие к Санкт-Петербургу пункты пропуска с 18 ноября до 18 февраля следующего года. Четыре пропуска на севере страны остались открытыми, КПП Вартиус и Сала будут принимать заявки на убежище.
По словам финских властей, такое решение было принято на фоне ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией.