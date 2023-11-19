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В Финляндии заявили о "частичном успехе" ограничений на границе с Россией
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Решение финских властей закрыть половину пропусков на границе с Россией имело частичных успех, МВД Финляндии подготовит новые меры, заявила глава ведомства Мари Рантанен... ПРАЙМ, 19.11.2023
общество , новости, финляндия, россия, граница
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ХЕЛЬСИНКИ, 19 ноя — ПРАЙМ. Решение финских властей закрыть половину пропусков на границе с Россией имело частичных успех, МВД Финляндии подготовит новые меры, заявила глава ведомства Мари Рантанен.
Правительство Финляндии полностью закрыло ближайшие к Санкт-Петербургу пункты пропуска с 18 ноября до 18 февраля 2024 года. Четыре пропуска на севере страны остались открытыми, КПП Вартиус и Сала будут принимать заявки на убежище. По словам финских властей, такое решение было принято на фоне ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией.
"Как было замечено, активность переместилась с закрытых пограничных пунктов в другие места. Как видно из видеороликов в СМИ, (российские) власти активно направляют прибывших на границу", — рассказала Рантанен в беседе с местным изданием Helsingin Sanomat.
Она также прокомментировала информацию газеты о проектах закрытия всех КПП на финско-российской границе, подчеркнув, что объявит о решении после рассмотрения предложений.
"Главная цель правительства — положить конец этому явлению и защитить безопасность финнов", — подытожила глава МИД Финляндии.