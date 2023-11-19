ХЕЛЬСИНКИ, 19 ноя — ПРАЙМ. Решение финских властей закрыть половину пропусков на границе с Россией имело частичных успех, МВД Финляндии подготовит новые меры, заявила глава ведомства Мари Рантанен. Пресса анонсировала скорое увольнение главы МВД Великобритании

Правительство Финляндии полностью закрыло ближайшие к Санкт-Петербургу пункты пропуска с 18 ноября до 18 февраля 2024 года. Четыре пропуска на севере страны остались открытыми, КПП Вартиус и Сала будут принимать заявки на убежище. По словам финских властей, такое решение было принято на фоне ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией.

"Как было замечено, активность переместилась с закрытых пограничных пунктов в другие места. Как видно из видеороликов в СМИ, (российские) власти активно направляют прибывших на границу", — рассказала Рантанен в беседе с местным изданием Helsingin Sanomat.

Она также прокомментировала информацию газеты о проектах закрытия всех КПП на финско-российской границе, подчеркнув, что объявит о решении после рассмотрения предложений.

"Главная цель правительства — положить конец этому явлению и защитить безопасность финнов", — подытожила глава МИД Финляндии.