МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин намерен выступить в рамках виртуального саммита G20, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков рассказал, каким должен быть следующий президент России

По словам официального представителя Кремля, повестка саммита ясна, поэтому будет представлена хорошо известная позиция России. "Повестка понятна — это нынешняя ситуация весьма и весьма неспокойная. Конечно, будет изложена позиция Российской Федерации, которая достаточно хорошо известна, последовательна, сбалансирована", — заметил Песков.

Ожидается, что российский лидер примет участие в виртуальном саммите G20, который организует Индия.