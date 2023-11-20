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Путин может выступить на виртуальном саммите G20, заявил Песков
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Президент России Владимир Путин намерен выступить в рамках виртуального саммита G20, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам официального представителя... ПРАЙМ, 20.11.2023
общество , новости, россия, индия, g20
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин намерен выступить в рамках виртуального саммита G20, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам официального представителя Кремля, повестка саммита ясна, поэтому будет представлена хорошо известная позиция России. "Повестка понятна — это нынешняя ситуация весьма и весьма неспокойная. Конечно, будет изложена позиция Российской Федерации, которая достаточно хорошо известна, последовательна, сбалансирована", — заметил Песков.
Ожидается, что российский лидер примет участие в виртуальном саммите G20, который организует Индия.