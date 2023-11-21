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Вести переговоры с Зеленским бессмысленно, заявили в Госдуме
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Вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта не имеет смысла, заявил депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет... ПРАЙМ, 21.11.2023
общество , новости, в мире, россия, украина, владимир зеленский, госдума
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — ПРАЙМ. Вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта не имеет смысла, заявил депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет.
"С Зеленским вести переговоры бесполезно и бессмысленно. Никаких переговоров с ним вести нельзя. Это преступник и террорист. Он сделал все возможное, чтобы развязать кровопролитную братоубийственную войну. Мы помним минскую переговорную площадку по урегулированию конфликта в Донбассе, и к чему она привела, поэтому Россия не будет наступать на одни и те же грабли", — сообщил депутат агентству РИА Новости.
По словам Шеремета, украинский лидер сам запретил переговоры с Россией и пытается выглядеть как великий дипломат и стратег, но на самом деле он является диктатором, который должен быть свергнут украинским народом.
Депутат добавил, что переговоры станут возможны только в тот момент, когда на Украине появятся адекватные люди, заинтересованные в сохранении жизней украинцев, чтобы никогда больше не допускать преступников, предателей, коррупционеров и лицемеров к власти.
Ранее Владимир Зеленский заявил британскому изданию The Sun, что мирные переговоры с Россией невозможны.