СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — ПРАЙМ. Вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта не имеет смысла, заявил депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет. "На поле боя тяжело": Зеленский высказался о мирных переговорах с Россией

"С Зеленским вести переговоры бесполезно и бессмысленно. Никаких переговоров с ним вести нельзя. Это преступник и террорист. Он сделал все возможное, чтобы развязать кровопролитную братоубийственную войну. Мы помним минскую переговорную площадку по урегулированию конфликта в Донбассе, и к чему она привела, поэтому Россия не будет наступать на одни и те же грабли", — сообщил депутат агентству РИА Новости.

По словам Шеремета, украинский лидер сам запретил переговоры с Россией и пытается выглядеть как великий дипломат и стратег, но на самом деле он является диктатором, который должен быть свергнут украинским народом.

Депутат добавил, что переговоры станут возможны только в тот момент, когда на Украине появятся адекватные люди, заинтересованные в сохранении жизней украинцев, чтобы никогда больше не допускать преступников, предателей, коррупционеров и лицемеров к власти.

Ранее Владимир Зеленский заявил британскому изданию The Sun, что мирные переговоры с Россией невозможны.